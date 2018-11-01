2018-11-01T11:33:28+03:00
Происшествия

Следователи СК задержали банду "черных риэлторов" из Тверской области, которые убили девять человек

Действовали злоумышленники с особой жестокостью
Виктория ЖУКОВА
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Расследование уголовного дела продолжается.\Расследование уголовного дела продолжается.\Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 16 жителей Московской и Тверской областей. Они создали преступное сообщество и совершили девять убийств и пять мошенничеств.

Следствием установлено, что житель Тверской области организовал преступное сообщество из своего близкого окружения. Главарь лично ставил перед участниками цели и задачи, участвовал в разработке планов, а также готовил тяжкие и особо тяжкие преступления и принимал в них непосредственное участие.

Совершала группировка имущественные преступления против собственности. Они незаконно завладевали чужим имуществом. Выбирали злоумышленники одиноких людей из Москвы, которые ведут маргинальный образ жизни. После того, как мошенники получали право на жилье, они убивали потерпевших и тщательно скрывали следы преступлений.

Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, пресекли деятельность злоумышленников 22 марта этого года. В раскрытии серии убийств и мошенничеств принимали активное участие следователи, криминалисты и полицейские.

Следствием установлено, что мошенники незаконно отняли пять квартир, стоимость которых варьируется от 4 до 7 миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества - около 28 миллионов рублей.

Участники группировки находятся под стражей.

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