В Твери стартовала XII Ассамблея Русского мира

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-01T10:15:41+03:00

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Тверь принимает XII Ассамблея Русского мира. Открывается это событие сегодня, 1 ноября. В мероприятиях примут участие более 600 человек, которые приехали из 70 стран. Это известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели и учителя, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, а также активисты молодёжных организаций.

В первый день Ассамблеи пройдет торжественная церемония открытия бюста генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко. А уже завтра, 2 ноября, пройдет целый ряд мероприятий. В частности, в Доме поэзии Андрея Дементьева откроется выставка «Лермонтов – художник» из коллекции Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

В областном правительстве сообщают, что также в программе события презентации и показ фильмов, панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», круглые столы, выставки и крестный ход.

А завершит программу форума спектакль драмтеатра «Отцы и дети».