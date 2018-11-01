Группу мошенников осудили за продажу арендованных автомобилей в Твери

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-01T09:48:24+03:00

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В Твери осудили группу мошенников. Четыре человека похищали имущество юридических лиц на территории Московской, Ивановской, Ярославской и Тверской областей.

Установлено, что в августе 2013 года 33-летний мужчина придумал план мошенничества в отношении фирм, которые предоставляют автомобили в аренду. Он собрал преступную группу, в которую вошли трое его подельников 31, 29 и 40 лет, а также ряд других граждан.

Злоумышленники использовали фиктивные документы и подставных водителей, которые не знали о преступных намерениях. С фирмами заключался договор аренды. После этого арендованные автомобили продавали по низким ценам. Покупателей мошенники искали через Интернет. Например, в Твери мошенники арендовали «Хендай Солярис» и «Форд Фокус». Автомобили они продали в Москве за общую сумму в 850 тысяч рублей.

В 2017 году преступная группа была осуждена в Ярославле. Эпизод преступной деятельности в Твери был выделен в отдельное производство. Дело рассматривал Заволжский районный суд.

По информации областной прокуратуры, мошенники в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях получили лишение свободы в колонии общего режима от 5 лет 3 месяцев до 8 лет 3 месяцев.