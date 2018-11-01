2018-11-01T09:34:23+03:00
Происшествия

Водитель "Жигулей" стал виновником серьезного ДТП в Твери

В аварии пострадали два человека
Альберт БОЙКОВ
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Два человека пострадали в ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиДва человека пострадали в ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 31 октября, в Твери на набережной Степана Разина в районе дома №10, произошло ДТП с двумя пострадавшими. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 07:03.

Уставлено, что неизвестный водитель "ВАЗа 2112" при совершении обгона на нерегулируемом перекрестке выехал на встречную полосу, где врезался в "Mitsubishi" и "Kia". Через некоторое время был установлен и виновник ДТП. Крупную аварию устроил 33-летний житель Твери.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в ДТП пострадал обладатель "ВАЗа", а также его 38-летняя пассажирка.

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