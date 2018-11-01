Пенсионерка попала под колеса иномарки в Твери

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-01T09:16:07+03:00

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В среду, 31 октября, в Твери рядом с домом 154/48, что на улице Маршала Конева, произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадала 81-летняя женщина. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 18:20.

Известно, что 55-летний водитель "Nissan Almera" сбил 81-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.