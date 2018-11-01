2018-11-01T09:16:07+03:00
Происшествия

Пенсионерка попала под колеса иномарки в Твери

Женщине не удалось перейти дорогу по пешеходному переходу
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Авария произошла на "зебре" Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария произошла на "зебре" Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В среду, 31 октября, в Твери рядом с домом 154/48, что на улице Маршала Конева, произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадала 81-летняя женщина. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 18:20.

Известно, что 55-летний водитель "Nissan Almera" сбил 81-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери двое рабочих украли латунных труб на 450 000 рублей
Тверская областная картинная галерея присоединилась к всероссийской акции "Ночь искусств"
Ночью хулиганы разукрасили лобовые стекла автомобилей в Твери
Полицейские оперативно нашли украденные рыболовные снасти в Тверской области
Телефонный мошенник обманом списал у жителей Тверской области более 300 тысяч с банковских карт
Время покупать норку в Твери
Иван Егоров возглавит Министерство экономического развития Тверской области
Холодную воду отключили в трех районах Твери
Следователи СК задержали банду "черных риэлторов" из Тверской области, которые убили девять человек
В Твери стартовала XII Ассамблея Русского мира
Группу мошенников осудили за продажу арендованных автомобилей в Твери
Водитель "Жигулей" стал виновником серьезного ДТП в Твери
Два города в Тверской области получат 105 млн рублей на благоустройство
Бешеный енот попал в капкан в Тверской области
Автотрассы М-9 и М-10 в Тверской области подготовлены к зиме