Два города в Тверской области получат 105 млн рублей на благоустройство

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-01T09:11:41+03:00

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В Тверскую область из федерального бюджета поступят 105 млн рублей. Средства предоставленв Торжку и Осташковскому городскому округу на создание комфортной городской среды. Внесение соответствующих изменений в госпрограмму «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области на 2016-2021 годы» обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

-В этом году Торжок и Осташков вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что Торжок стал победителей в категории «Исторические поселения» и получит грант в размере до 50 млн рублей. А Осташковский городской округ оказался в числе лучших в категории «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек».