Бешеный енот попал в капкан в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-01T08:42:33+03:00

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На территории Тверской области зарегистрирован еще один случай заболевания бешенством. Смертельную болезнь подхватил енот. Зверь попал в капкан на территории урочища «Сорокино» Жарковского района Тверской области.

В рамках эпизоотологического мониторинга патологический материал от животного оправили в ФГБУ «Тверская МВЛ» - это подведомственная Россельхознадзору организация.

Специалисты в лаборатории провели исследования и подтвердили, что енот был смертельно болен.

Напомним, что лечение от бешенства не существует. Единственный способ избежать заболевания - это своевременная вакцинация домашних питомцев.