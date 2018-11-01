Бешеный енот попал в капкан в Тверской области
Зверя поймали в Жарковском районе
Бешенством заболел дикий зверьФото: Елена ВАХРУШЕВА
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На территории Тверской области зарегистрирован еще один случай заболевания бешенством. Смертельную болезнь подхватил енот. Зверь попал в капкан на территории урочища «Сорокино» Жарковского района Тверской области.
В рамках эпизоотологического мониторинга патологический материал от животного оправили в ФГБУ «Тверская МВЛ» - это подведомственная Россельхознадзору организация.
Специалисты в лаборатории провели исследования и подтвердили, что енот был смертельно болен.
Напомним, что лечение от бешенства не существует. Единственный способ избежать заболевания - это своевременная вакцинация домашних питомцев.