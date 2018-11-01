2018-11-01T08:42:33+03:00
Здоровье

Бешеный енот попал в капкан в Тверской области

Зверя поймали в Жарковском районе
Виктория ЖУКОВА
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Бешенством заболел дикий зверьБешенством заболел дикий зверьФото: Елена ВАХРУШЕВА
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На территории Тверской области зарегистрирован еще один случай заболевания бешенством. Смертельную болезнь подхватил енот. Зверь попал в капкан на территории урочища «Сорокино» Жарковского района Тверской области.

В рамках эпизоотологического мониторинга патологический материал от животного оправили в ФГБУ «Тверская МВЛ» - это подведомственная Россельхознадзору организация.

Специалисты в лаборатории провели исследования и подтвердили, что енот был смертельно болен.

Напомним, что лечение от бешенства не существует. Единственный способ избежать заболевания - это своевременная вакцинация домашних питомцев.

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