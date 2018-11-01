Автотрассы М-9 и М-10 в Тверской области подготовлены к зиме

СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-01T08:15:00+03:00

Автодороги М-9 и М-10 в Тверской области подготовлены к зиме Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Контроль за дорожной ситуацией осуществляется в ежедневном режиме

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Федеральные автодороги подготовили к зимнему содержанию. Две дороги, М-10 и М-9 проходят через Тверскую область.

В Упрдор "Россия" сообщили, заготовка противогололедных материалов на холодный сезон 2018-2019 годов произведена в стопроцентном объеме, а также в полную техническую готовность приведена дорожно-эксплуатационная техника.

Зимой бороться с непогодой в Тверской области будут 139 единиц дорожной техники (на М-10 - 84 машин, а на М-9 - 30). Использовать дорожники будут автогрейдеры, роторные снегоочистители, КАМАЗы, экскаваторы и трактора. Также заготовлено около 122 тысяч тонн пескосоляных смесей (для М-10 - 51 тысяча тонн и для М-9 - 18 тысяч тонн).

Контролировать дорожную ситуацию будут 15 метеостанций и 25 видеокамер. Также выполняется ежедневный патрульный осмотр дорог. С 15 октября дежурство контроля дорожной ситуации проходит ежедневно.

ФКУ Упрдор "Россия" просит водителей быть предельно внимательными при движении по автотрассам.