2018-11-01T08:15:00+03:00
Общество

Автотрассы М-9 и М-10 в Тверской области подготовлены к зиме

Контроль за дорожной ситуацией осуществляется в ежедневном режиме
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Автодороги М-9 и М-10 в Тверской области подготовлены к зимеАвтодороги М-9 и М-10 в Тверской области подготовлены к зимеФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Федеральные автодороги подготовили к зимнему содержанию. Две дороги, М-10 и М-9 проходят через Тверскую область.

В Упрдор "Россия" сообщили, заготовка противогололедных материалов на холодный сезон 2018-2019 годов произведена в стопроцентном объеме, а также в полную техническую готовность приведена дорожно-эксплуатационная техника.

Зимой бороться с непогодой в Тверской области будут 139 единиц дорожной техники (на М-10 - 84 машин, а на М-9 - 30). Использовать дорожники будут автогрейдеры, роторные снегоочистители, КАМАЗы, экскаваторы и трактора. Также заготовлено около 122 тысяч тонн пескосоляных смесей (для М-10 - 51 тысяча тонн и для М-9 - 18 тысяч тонн).

Контролировать дорожную ситуацию будут 15 метеостанций и 25 видеокамер. Также выполняется ежедневный патрульный осмотр дорог. С 15 октября дежурство контроля дорожной ситуации проходит ежедневно.

ФКУ Упрдор "Россия" просит водителей быть предельно внимательными при движении по автотрассам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери двое рабочих украли латунных труб на 450 000 рублей
Тверская областная картинная галерея присоединилась к всероссийской акции "Ночь искусств"
Ночью хулиганы разукрасили лобовые стекла автомобилей в Твери
Полицейские оперативно нашли украденные рыболовные снасти в Тверской области
Телефонный мошенник обманом списал у жителей Тверской области более 300 тысяч с банковских карт
Время покупать норку в Твери
Иван Егоров возглавит Министерство экономического развития Тверской области
Холодную воду отключили в трех районах Твери
Следователи СК задержали банду "черных риэлторов" из Тверской области, которые убили девять человек
В Твери стартовала XII Ассамблея Русского мира
Группу мошенников осудили за продажу арендованных автомобилей в Твери
Водитель "Жигулей" стал виновником серьезного ДТП в Твери
Пенсионерка попала под колеса иномарки в Твери
Два города в Тверской области получат 105 млн рублей на благоустройство
Бешеный енот попал в капкан в Тверской области