Полицейские задержали мужчин, которые ограбили пять квартир в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:28 2018-10-31T19:28:42+03:00

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В Тверской области к сотрудникам полиции обратились жители Кимр. Они рассказали, что неизвестные похищали у них имущество и деньги. В квартиры воры попадали, взломав или вскрыв входную дверь. Ущерб составил от 10 000 до 250 000 рублей.

На местах происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, а эксперты-криминалисты изъяли следы обуви и микрочастицы.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что местонахождение и личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое местных жителей 46 и 26 лет. По данным полицейских, фигуранты причастны не менее чем к пяти эпизодам аналогичных преступлений.

Злоумышленники были задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело.