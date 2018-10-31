"Газель" врезалась в трубу в Тверской области
Труба вылетела с проезжающего грузовика
Место аварии Фото: Александр Колесов
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В Тверской области «ГАЗель» врезалась в трубу. Авария произошла днём сегодня, 31 октября в Максатихинском районе в деревни Красуха.
По информации пресс-службы регионального УМЧС России по Тверской области, с проезжающего мимо грузовика марки «Volvo» при повороте слетела одна из закрепленных труб. Упала она на дорогу.
В эту трубу врезалась "Газель", которая ехала следом. Травмы в аварии получил 49-летний водитель. С места ДТП его госпитализировали в больницу.
Эксперты регионального УГИБДД выясняют подробности произошедшего.