Найден погибшим пропавший накануне молодой мужчина из Тверской области

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-31T16:40:54+03:00

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В Тверской области следователи Торжокского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ расследуют уголовное дело по факту убийства.

По данным следствия, 30-летний житель Торжка 26 октября ушел из своего дома и не вернулся. Искали мужчину полицейские, военнослужащие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова». Несмотря на принятые меры, сегодня мужчина найден погибшим. Рассматриваются все версии произошедшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, после чего будет назначен комплекс экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.