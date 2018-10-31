2018-10-31T16:01:07+03:00
Общество

Трудовые заслуги жителей Тверской области отметили на федеральном уровне

Награды получили фрезеровщик Павел Дюпин и доярка Людмила Шитарева
Виктория ЖУКОВА
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Поздравляем! Фото: архив "КП"Поздравляем! Фото: архив "КП"
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Жителям Тверской области присвоены почётные звания. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено фрезеровщику Павлу Дюпину. В своей отрасли он работает более 30 лет. За это время подготовил более 20 специалистов. Фрезеровщик принимает участие в проектировании и изготовлении изделий вспомогательной оснастки и приспособлений для проекта Alstom Bolster B20, изготовлении приспособлений для рамы трехсекционного трамвая, деталей специального производства (метро, вагон-почта, вагон-ресторан).

Орденом Дружбы награждена доярка Людмила Шитарева. Она не только освоила в совершенстве профессию доярки, но и ежегодно добивается увеличения производственных показателей. Своему делу она поствятила более 40 лет.

С этим событием жителей Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

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