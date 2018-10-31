Трудовые заслуги жителей Тверской области отметили на федеральном уровне
Жителям Тверской области присвоены почётные звания. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин.
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено фрезеровщику Павлу Дюпину. В своей отрасли он работает более 30 лет. За это время подготовил более 20 специалистов. Фрезеровщик принимает участие в проектировании и изготовлении изделий вспомогательной оснастки и приспособлений для проекта Alstom Bolster B20, изготовлении приспособлений для рамы трехсекционного трамвая, деталей специального производства (метро, вагон-почта, вагон-ресторан).
Орденом Дружбы награждена доярка Людмила Шитарева. Она не только освоила в совершенстве профессию доярки, но и ежегодно добивается увеличения производственных показателей. Своему делу она поствятила более 40 лет.
С этим событием жителей Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.