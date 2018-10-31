Пропавшего семилетнего ребенка нашли дома у одноклассницы в Тверской области
В Тверской области найден семилетний ребенок, который накануне не вернулся домой. По факту безвестного исчезновения малыша проводилась доследственная проверка.
В ходе проверки установлено, что 30 октября 2018 года, ребенок не вернулся домой после прогулки. Произошло это в поселке Новозавидовский Конаковского района.
-При поступлении сообщения о безвестном исчезновении следственным управлением были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, с привлечением полицейских, спасателей и волонтеров поисково-спасательного отряда «Сова», - сообщают в СУ СК РФ по Тверской области.
Ребенка нашли. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Как выяснилось, мальчик остался ночевать у одноклассницы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение и меры профилактического характера.