Пропавшего семилетнего ребенка нашли дома у одноклассницы в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-31T14:43:56+03:00

Жизни школьника ничего не угрожает

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В Тверской области найден семилетний ребенок, который накануне не вернулся домой. По факту безвестного исчезновения малыша проводилась доследственная про­верка.

В ходе проверки установлено, что 30 октября 2018 года, ребенок не вернулся домой после прогулки. Произошло это в поселке Новозавидовский Конаковского района.

-При поступлении сообщения о безвестном исчезновении следственным управлением были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, с привлечением полицейских, спасателей и волонтеров поисково-спасательного отряда «Сова», - сообщают в СУ СК РФ по Тверской области.

Ребенка нашли. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Как выяснилось, мальчик остался ночевать у одноклассницы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и меры профилактического характера.