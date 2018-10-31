2018-10-31T14:43:56+03:00
Общество

Пропавшего семилетнего ребенка нашли дома у одноклассницы в Тверской области

Жизни школьника ничего не угрожает
Виктория ЖУКОВА
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Искали ребенка следователи регионального СКИскали ребенка следователи регионального СКФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Тверской области найден семилетний ребенок, который накануне не вернулся домой. По факту безвестного исчезновения малыша проводилась доследственная про­верка.

В ходе проверки установлено, что 30 октября 2018 года, ребенок не вернулся домой после прогулки. Произошло это в поселке Новозавидовский Конаковского района.

-При поступлении сообщения о безвестном исчезновении следственным управлением были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, с привлечением полицейских, спасателей и волонтеров поисково-спасательного отряда «Сова», - сообщают в СУ СК РФ по Тверской области.

Ребенка нашли. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Как выяснилось, мальчик остался ночевать у одноклассницы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и меры профилактического характера.

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