Возбуждено уголовное дело по факту аварии с 13 пострадавшими на трассе М-9 в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-31T14:06:59+03:00

В ночь на 30 октября микроавтобус с пассажирами врезался в дерево

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Региональные следственные органы УМВД возбудили уголовное дело по факту нарушений правил дорожного движения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью людям.

Речь идет об аварии, в которой пострадали 13 человек. Микроавтобус съехал с автодороги М-9 в Зубцовском районе и врезался в дерево. Все пострадавшее - граждане Молдавии. Девять пассажиров с серьезными травмами были госпитализированы в больницу.

Молодого человека, который был за рулем микроавтобуса задержали на двое суток. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания Ржевского межмуниципального отдела полиции. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Тверской области.