В Тверской картинной галерее пройдёт уникальная выставка

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-31T14:00:24+03:00

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В Тверской области в пятницу, 2 ноября, в картинной галерее откроется уникальная выставка произведения «Визит Тверской полубогини», посвященная 230-летию со дня рождения Великой княгини Екатерины Павловны. Экспозиция представлена в здании Тверского императорского дворца. Это первый совместный выставочный проект галереи и Государственного Эрмитажа, который положит начало долгосрочному сотрудничеству – проведению «Дней Эрмитажа в Твери».

По информации областного правительства, портрет Великой княгини Екатерины Павловны, обнаруженный в фондах Государственного Эрмитажа, отражает период 1809-1812 годов. В это время Тверь служила местом пребывания Малого двора княгини и её мужа, принца Георга Ольденбургского. Картина экспонируется впервые.

Работать выставка продлится до 3 февраля 2019 года.