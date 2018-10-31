24-летнего парня отправили в колонию за оскорбление полицейского в Тверской области
В Тверской области жителя Весьегонска отправили в колонию-поселение за применение насилия и оскорбление сотрудников полиции.
В судебном заседании было установлено, что вечером 13 августа этого года 24-летний парень выпивал алкоголь в городском парке. Он стал бить руками по голове командиру отделения взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Краснохолмский».
После этого молодой человек публично стал оскорблять полицейского в нецензурной форме, унизив их честь и достоинство.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 24-летний подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года 10 дней лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.