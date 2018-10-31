24-летнего парня отправили в колонию за оскорбление полицейского в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-31T13:23:51+03:00

Приговор в законную силу не вступил. Фото: архив "КП"

Также молодой человек избил представителя власти

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В Тверской области жителя Весьегонска отправили в колонию-поселение за применение насилия и оскорбление сотрудников полиции.

В судебном заседании было установлено, что вечером 13 августа этого года 24-летний парень выпивал алкоголь в городском парке. Он стал бить руками по голове командиру отделения взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Краснохолмский».

После этого молодой человек публично стал оскорблять полицейского в нецензурной форме, унизив их честь и достоинство.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 24-летний подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года 10 дней лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.