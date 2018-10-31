Дом № 47 во Дворе Пролетарки в Твери признан непригодным для проживания

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-31T12:47:56+03:00

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В Твери суд удовлетворил требования прокуратуры о признании домов аварийными. Проверки были проведены в Морозовском городке. В жилых домах №12 по Серебряковской пристани и № 47 по улице Двор Пролетарки выявлен значительный износ строительных конструкций, который может привести к их обрушению.

Установлено, что администрация Твери не обеспечила контроль за сохранностью помещений, их соответствие санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным требованиям законодательства. Кроме того, длительное время процедура по признанию многоквартирных домов аварийными была не инициирована. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суд направлены административные исковые заявления о возложении обязанности инициировать процедуру по признанию многоквартирного дома №47 по улице Двор Пролетарки аварийным и о признании дома №12 по Серебряковской пристани аварийным и подлежащим сносу.

Центральный районный суд Твери требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.