В Тверской области прокуратура нашла нарушения в пассажирских перевозках

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-31T12:35:45+03:00

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Осташковская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства о пассажирских перевозках.

В результате проверки межрайонной прокуратурой выявлены факты непринятия должных мер по устранению нарушений правил дорожного движения со стороны общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров в междугородном сообщении.

В течение недели водителями организации на территории Осташковского городского округа совершено три административных правонарушения.

Кроме того, в рамках проведения проверки выявлены нарушения в деятельности муниципального учреждения, осуществляющего перевозку детей.

Установлено, что техническое состояние транспортных средств не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. На 4 из 12 эксплуатируемых организацией автобусов имеются неисправности, создающие угрозу жизни и здоровью при осуществлении перевозок детей.

В связи с чем прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений.