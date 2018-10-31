В Тверской области прокуратура нашла нарушения в пассажирских перевозках
Осташковская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства о пассажирских перевозках.
В результате проверки межрайонной прокуратурой выявлены факты непринятия должных мер по устранению нарушений правил дорожного движения со стороны общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров в междугородном сообщении.
В течение недели водителями организации на территории Осташковского городского округа совершено три административных правонарушения.
Кроме того, в рамках проведения проверки выявлены нарушения в деятельности муниципального учреждения, осуществляющего перевозку детей.
Установлено, что техническое состояние транспортных средств не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. На 4 из 12 эксплуатируемых организацией автобусов имеются неисправности, создающие угрозу жизни и здоровью при осуществлении перевозок детей.
В связи с чем прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений.