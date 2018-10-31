2018-10-31T11:59:19+03:00
Происшествия

Смартфон в нагрудном кармане спас жителя Твери от ножа убийцы

Лезвие не пробило гаджет
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Злоумышленника задержали Фото: МВД по Тверской областиЗлоумышленника задержали Фото: МВД по Тверской области
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Смартфон в нагрудном кармане спас жителя Твери от ножа убийцы.

История развивалась так: злоумышленник Л, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на стоянке для автомобилей в Пролетарском районе увидел проходящего вдоль автостоянки гражданина Щ.

В связи с ранее возникшим у Л. конфликтом с неустановленными лицами, он почему-то подумал что Щ. имеет отношение к данному конфликту.

Тут и возник у пьяного дебошира преступный умысел, направленный на убийство Щ. на почве внезапно возникшей личной неприязни.

- Реализуя свой преступный умысел Л, действуя умышленно, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подбежал к потерпевшему и кухонным ножом с большой скоростью нанес один удар в область грудной клетки , - сообщает пресс-служба Пролетарского районного суда Твери.

Всё могло бы закончиться трагедией, но в нагрудном кармане гражданина подвергнувшегося нападению, лежал телефон. Удар ножа пришёлся именно в него. Лезвие застряло, и, воспользовавшись моментом, мужчина выбил нож из рук нападавшего и вызвал полицию.

Суд приговорил злоумышленника к шести годам колонии строгого режима.

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