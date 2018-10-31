2018-10-31T11:51:20+03:00
Общество

Волонтеры нашли мужчину и женщину, которые заблудились в лесу в Тверской области

Пара блуждала до ночи
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Поиски успешно завершились. Фото: ВПСО "Сова"Поиски успешно завершились. Фото: ВПСО "Сова"
Изменить размер текста:

В Тверской области волонтеры вывели из леса заблудившихся жителей поселка Новозавидовский. Информация о том, что из леса не вернулись два человека, поступила координатору волонтерского отряда «Сова» по Конаковскому району 29 октября в 18:50. Мужчина и женщина ушли в лес в районе деревни Клещёво за ягодами рано утром и заблудились.

Искали пропавших также сотрудники аварийно-спасательной службы, МЧС и полицейские. Потеряшки при этом остались на связи.

Волонтеры рассказали, что отклик потерявшихся они услышали только в 22:30. Мужчина и женщина были в глубине леса, в районе болот между деревнями Клещёво и Гаврилково. Дальнейшее передвижение поисковой группы осуществлялось в пешем режиме.

-Около 23:20 заблудившиеся были найдены. Волонтёр помог им перебраться через большую канаву с водой, которая преграждала дорогу, - сообщают волонтеры в своей группе в соцсети.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего семилетнего ребенка нашли дома у одноклассницы в Тверской области
Возбуждено уголовное дело по факту аварии с 13 пострадавшими на трассе М-9 в Тверской области
«Ростелеком» расширил возможности «Умного дома»
В Тверской картинной галерее пройдёт уникальная выставка
24-летнего парня отправили в колонию за оскорбление полицейского в Тверской области
Дом № 47 во Дворе Пролетарки в Твери признан непригодным для проживания
В Тверской области прокуратура нашла нарушения в пассажирских перевозках
Мужчина погиб во время пожара в Тверской области
Смартфон в нагрудном кармане спас жителя Твери от ножа убийцы
Женщина пострадала в ДТП в Твери
Автоинспекторы по горячим следам задержали водителя "Волги", который сбил подростка в Твери
Немецкий кроссовер и российский внедорожник столкнулись в Твери