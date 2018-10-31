Волонтеры нашли мужчину и женщину, которые заблудились в лесу в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-31T11:51:20+03:00

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В Тверской области волонтеры вывели из леса заблудившихся жителей поселка Новозавидовский. Информация о том, что из леса не вернулись два человека, поступила координатору волонтерского отряда «Сова» по Конаковскому району 29 октября в 18:50. Мужчина и женщина ушли в лес в районе деревни Клещёво за ягодами рано утром и заблудились.

Искали пропавших также сотрудники аварийно-спасательной службы, МЧС и полицейские. Потеряшки при этом остались на связи.

Волонтеры рассказали, что отклик потерявшихся они услышали только в 22:30. Мужчина и женщина были в глубине леса, в районе болот между деревнями Клещёво и Гаврилково. Дальнейшее передвижение поисковой группы осуществлялось в пешем режиме.

-Около 23:20 заблудившиеся были найдены. Волонтёр помог им перебраться через большую канаву с водой, которая преграждала дорогу, - сообщают волонтеры в своей группе в соцсети.