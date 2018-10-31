Женщина пострадала в ДТП в Твери
Потерпевшую пришлось госпитализировать
В ДТП пострадала женщинаФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 30 октября, в Твери на улице Маршала Буденного в районе дома №8, произошло серьезное ДТП. Дорожный инцидент случился около 16:40.
Было установлено, что 64-летний водитель "Daewoo Nexia" двигаясь по перекрестку со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении 61-летнему обладателю "ВАЗа 213100". В результате произошло столкновение, в котором пострадала 55-летняя пассажирка "ВАЗа". К
ак сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая с различными травмами была доставлена в одну из городских больниц.