2018-10-31T11:15:38+03:00
Происшествия

Автоинспекторы по горячим следам задержали водителя "Волги", который сбил подростка в Твери

Мужчина после наезда уехал к себе в гараж
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Водителя задержали автоинспекторыВодителя задержали автоинспекторыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

В Твери сегодня, 31 октября, рано утром сбили 16-летнего подростка. Парень перебегал дорогу на улице Спартака по нерегулируемому пешеходному переходу. Он не оценил расстояние до приближающегося автомобиля «Волга» и его скорость. Парень фактически столкнулся с машиной, которой управлял 27-летний мужчина.

Водитель же не уступил дорогу пешеходу. А после аварии с места происшествия скрылся. В результате ДТП подросток с травмами был госпитализирован в больницу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате оперативных и слаженных действий сотрудников полиции водитель был установлен и задержан. В его отношении будут составлены административные материалы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24