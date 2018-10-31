Автоинспекторы по горячим следам задержали водителя "Волги", который сбил подростка в Твери

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-31T11:15:38+03:00

Мужчина после наезда уехал к себе в гараж

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В Твери сегодня, 31 октября, рано утром сбили 16-летнего подростка. Парень перебегал дорогу на улице Спартака по нерегулируемому пешеходному переходу. Он не оценил расстояние до приближающегося автомобиля «Волга» и его скорость. Парень фактически столкнулся с машиной, которой управлял 27-летний мужчина.

Водитель же не уступил дорогу пешеходу. А после аварии с места происшествия скрылся. В результате ДТП подросток с травмами был госпитализирован в больницу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате оперативных и слаженных действий сотрудников полиции водитель был установлен и задержан. В его отношении будут составлены административные материалы.