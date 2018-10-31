2018-10-31T11:05:00+03:00
Происшествия

Немецкий кроссовер и российский внедорожник столкнулись в Твери

В аварии пострадал один из водителей
Альберт БОЙКОВ
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Страховка обладателя "УАЗа" вряд ли покроет ремонт дорогостоящей иномарки Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиСтраховка обладателя "УАЗа" вряд ли покроет ремонт дорогостоящей иномарки Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 30 октября, в Твери на улице Коминтерна в районе доме №19, произошла авария с пострадавшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 18:56.

Установлено, что 39-летний обладатель "УАЗа Патриот" выезжая с прилегающей территории на предоставил преимущество в движении 45-летнему обладателю "Porsche Cayenne S". В результате автомобили столкнулись.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в дорожно-транспортном происшествии травмы получил обладатель отечественного внедорожника. Мужчине оказали помощь в больнице, а после отпустили домой.

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