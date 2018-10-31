Девятиклассница из Тверской области решила покурить в школьном туалете и устроила задымление

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-31T10:43:56+03:00

Все преподаватели и учащиеся были эвакуированы из здания

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В Тверской области ученица устроила задымление в школе. Проверку по данному факту в школе № 2 имени Попова проводила Бежецкая межрайонная прокуратура.

Было установлено, что 18 октября во время второго урока ученица девятого класса курила в женском туалете. Окурок попал между рамами окна и произошло сильное задымление. В результате все преподаватели и учащиеся были эвакуированы из здания, занятия в школе были сорваны.

-В нарушение требований Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» учащиеся школы, при попустительстве педагогов, курят около здания школы на улице и в самом образовательном учреждении, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На имя директора образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. А в отношении матери девочки возбуждено дело об административном правонарушении.