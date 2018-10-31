2018-10-31T10:32:33+03:00
Происшествия

Пенсионер пропал в Тверской области

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина ушел и не вернулся Фото: ВПСО "СОВА"Мужчина ушел и не вернулся Фото: ВПСО "СОВА"
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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "СОВА", идет розыск Сутулова Валентина Ивановича 1934 года рождения. 30 октября 2018 года около 06:30 он ушел из дома в деревне Тетьково, что в Кашинском районе, и пропал. Уже днем очевидцы видели мужчину в деревне Верхняя Троица.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, светло-русые волосы с проседью, глаза зеленые

Был одет: темно-синяя замшевая кепка, зелено-бело-черная куртка, черные штаны, черные ботинки

Пропавший мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102. Требуется помощь волонтеров.

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