2018-10-31T10:01:42+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали во время столкновения микроавтобуса и Нивы в Тверской области

Один из водителей выехал на встречную полосу
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла в Кимрском районе Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвария произошла в Кимрском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области в аварии травмы получили четыре человека. 30 октября в 22:40 в Кимрском районе недалеко от границы с Московском областью столкнулись внедорожник и микроавтобус.

По информации региональной Госавтоинспекции, 46-летний водитель автомобиля "Шевролет Нива" по не установленным причинам выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль ГАЗ 22171, за рулем которого ехал 48-летний водитель.

В результате аварии пострадали оба водителя. Также травмы получили две пассажирки автомобиля "Шевроле" 48 и 65 лет. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Автомобили столкнулись лоб в лоб Фото: УГИБДД России по Тверской области

Автомобили столкнулись лоб в лоб Фото: УГИБДД России по Тверской области

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