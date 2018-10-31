Четыре человека пострадали во время столкновения микроавтобуса и Нивы в Тверской области
В Тверской области в аварии травмы получили четыре человека. 30 октября в 22:40 в Кимрском районе недалеко от границы с Московском областью столкнулись внедорожник и микроавтобус.
По информации региональной Госавтоинспекции, 46-летний водитель автомобиля "Шевролет Нива" по не установленным причинам выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль ГАЗ 22171, за рулем которого ехал 48-летний водитель.
В результате аварии пострадали оба водителя. Также травмы получили две пассажирки автомобиля "Шевроле" 48 и 65 лет. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.
Автомобили столкнулись лоб в лоб Фото: УГИБДД России по Тверской области