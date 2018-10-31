2018-10-31T08:45:35+03:00
Спорт

Тверские конькобежцы на Всероссийских соревнованиях завоевали шесть наград

Два "золота" в команду принес Даниил Ейбог
Виктория ЖУКОВА
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Два "золота" в команду принес Даниил Ейбог. Фото: областной спорткомитетДва "золота" в команду принес Даниил Ейбог. Фото: областной спорткомитет
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Тверские спортсмены приняли участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по конькобежному спорту (шорт-трек). Проходили состязания в Красноярске.

Одной из целей данного спортивного мероприятия стало выявление сильнейших студентов для включения их в состав сборной команды России, а также для участия в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года по конькобежному спорту.

Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, тверской спортсмен Даниил Ейбог поднимался на пьедестал несколько раз. Первые места он занял на дистанциях 500 и 2000 метров, а третье на дистанции 1500 метров. Кром того по сумме многоборья Даниил стал вторым.

Также Алена Шугарова и Софья Ерунова завоевали «серебро» в эстафете на 3000 метров.

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