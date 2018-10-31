Трамвайное движение в Твери планируют сохранить
В Твери до сих пор остается открытым вопрос с трамвайным движением. При этом руководство города и области считает, что тверской трамвай должен не просто сохраняться, а планомерно развиваться.
Для этого проводят расчёты и рассматривают возможности проведения ремонта путей. В частности, работы могут быть включены в план дорожной ремонтной кампании следующего года. Также специализированная аккредитованная организация уже завершает плановое обследование трамвайных путей. Результаты исследований будут известны через 10-15 дней, только после этого муниципалитетом будет рассмотрена ближайшая перспектива трамвайного движения.
В администрации Твери сообщают, что одним из перспективных вариантов может быть получение необходимых финансовых средств в рамках реализации одной из целевых федеральных программ по ремонту дорожной инфраструктуры.