Трамвайное движение в Твери планируют сохранить

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-31T09:30:30+03:00

В Твери до сих пор остается открытым вопрос с трамвайным движением Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В Твери до сих пор остается открытым вопрос с трамвайным движением. При этом руководство города и области считает, что тверской трамвай должен не просто сохраняться, а планомерно развиваться.

Для этого проводят расчёты и рассматривают возможности проведения ремонта путей. В частности, работы могут быть включены в план дорожной ремонтной кампании следующего года. Также специализированная аккредитованная организация уже завершает плановое обследование трамвайных путей. Результаты исследований будут известны через 10-15 дней, только после этого муниципалитетом будет рассмотрена ближайшая перспектива трамвайного движения.

В администрации Твери сообщают, что одним из перспективных вариантов может быть получение необходимых финансовых средств в рамках реализации одной из целевых федеральных программ по ремонту дорожной инфраструктуры.