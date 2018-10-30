Более 50 точек общественного питания проверили в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:21 2018-10-30T19:22:27+03:00

Проверку проходили и точки, где изготавливают шаурму Фото: Василий ХОДАРЕВ

Выявлено нарушений на 360 тысяч рублей

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В Тверской области подвели итоги надзора за предприятиями общественного питания. Проверку проходили и точки, где изготавливают шаурму.

Для проведения лабораторного контроля было отобрано и исследовано 248 образцов продукции на соответствие требованиям «О безопасности пищевой продукции», из них 5 образцов не отвечали требованиям санитарного законодательства.

После проверок было изъято из оборота 72,3 кг пищевой продукции и сырья.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают, что по результатам надзора составлено 54 протокола об административном правонарушении, в том числе 2 протокола о временном запрете деятельности. Нарушители должны заплатить штрафы на общую сумму в 360 500 рублей.

Кроме того владельцам выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарных требований.