Более 50 точек общественного питания проверили в Тверской области
В Тверской области подвели итоги надзора за предприятиями общественного питания. Проверку проходили и точки, где изготавливают шаурму.
Для проведения лабораторного контроля было отобрано и исследовано 248 образцов продукции на соответствие требованиям «О безопасности пищевой продукции», из них 5 образцов не отвечали требованиям санитарного законодательства.
После проверок было изъято из оборота 72,3 кг пищевой продукции и сырья.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают, что по результатам надзора составлено 54 протокола об административном правонарушении, в том числе 2 протокола о временном запрете деятельности. Нарушители должны заплатить штрафы на общую сумму в 360 500 рублей.
Кроме того владельцам выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарных требований.