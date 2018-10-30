2018-10-30T18:42:19+03:00
Происшествия

55-летняя жительница Твери выпивала с рецидивисткой и лишилась ноутбука

За кражу подозреваемой грозит лишение свободы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Злоумышленницу задержалиЗлоумышленницу задержалиФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

У 55-летней жительницы Твери из квартиры украли ноутбук, стоимость которого 20 тысяч рублей. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска совместно со следователем и участковым уполномоченным полиции опросили соседей и обследовали места возможного сбыта краденого.

Также стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия заявительница выпивала алкогольное напитки у себя в квартире с малознакомой женщиной. Когда хозяйка уснула, её гостья похитила из комнаты ноутбук и ушла.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась 27-летняя ранее судимая местная жительница.

Злоумышленницу задержали и доставили в полицию, где она созналась в содеянном. Также женщина рассказала, что ноутбук успела продать. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 50 точек общественного питания проверили в Тверской области
Новая легкоатлетическая дорожка открыта в поселке в Тверской области
14 лет колонии получил мужчина за двойное убийство, совершенное почти 24 года назад в Тверской области
"Контроль трезвости" не смогли пройти 46 водителей в Тверской области
В Тверской области аграрная фирма игнорирует требования ветеринарного законодательства
В Твери хозяин хостела заплатит штраф в 500 рублей
90 домов в центре Твери остались без света
В Тверском государственном медицинском университете новый ректор
35 тысяч рублей штрафа заплатит водитель за попытку дать взятку автоинспектору в Тверской области
Чиновники скрывают, где спрятали достоинство Твери
Молодой мужчина пропал в Тверской области
Тверь примет XII Ассамблею Русского мира