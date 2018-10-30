55-летняя жительница Твери выпивала с рецидивисткой и лишилась ноутбука

СЕГОДНЯ 18:42 2018-10-30T18:42:19+03:00

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У 55-летней жительницы Твери из квартиры украли ноутбук, стоимость которого 20 тысяч рублей. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска совместно со следователем и участковым уполномоченным полиции опросили соседей и обследовали места возможного сбыта краденого.

Также стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия заявительница выпивала алкогольное напитки у себя в квартире с малознакомой женщиной. Когда хозяйка уснула, её гостья похитила из комнаты ноутбук и ушла.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась 27-летняя ранее судимая местная жительница.

Злоумышленницу задержали и доставили в полицию, где она созналась в содеянном. Также женщина рассказала, что ноутбук успела продать. В ее отношении возбуждено уголовное дело.