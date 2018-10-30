Новая легкоатлетическая дорожка открыта в поселке в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:21 2018-10-30T18:21:19+03:00

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В Тверской области открылась еще одна легкоатлетическая дорожка с современным покрытием для бега. Объект появился на стадионе посёлка Славный Торжокского района.

Дорожка была обустроен по инициативе местных жителей, которые обратились с соответствующей просьбой к губернатору Тверской области Игорю Рудене. На проведение работ из регионального и муниципального бюджетов было направлено свыше трех млн рублей.

По информации пресс-службы регионального правительства, новая легкоатлетическая дорожка в Славном будет использоваться как для тренировок, так и для проведения спортивных соревнований поселкового и районного уровня. также на новой территории можно сдавать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».