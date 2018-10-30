14 лет колонии получил мужчина за двойное убийство, совершенное почти 24 года назад в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-30T17:50:31+03:00

Трагедия произошла в 1994 году в Торжке

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Тверской областной суд назначил наказание мужчине, который в 1994 году убил двух человек.

Напомним, что 24 года назад в декабре 20-летний житель Торжка около одного из кафе поссорился со своими знакомыми. Во время конфликта парень достал оружие и выстрелил в троих людей. С места происшествия стрелявший сбежал.

Выжить удалось только одному мужчине. Однако из-за полученного ранения он не мог самостоятельно передвигаться и умер в 2000 году.

Подозреваемого в 1995 году объявили в розыск. Задержать злоумышленника удалось только в январе этого года. Все это время он жил под вымышленной фамилией в другом городе.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина получил 14 лет колонии общего режима. Также были удовлетворены два иска потерпевших о компенсации морального вреда.