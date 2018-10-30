"Контроль трезвости" не смогли пройти 46 водителей в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-30T17:27:13+03:00

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В течение трех дней полицейские задержали на дорогах Тверской области 46 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а 19 из них были остановлены в областной столице. Таковы итоги "Контроля трезвости", который проходил на территории региона с 26 по 28 октября.

Полицейские напоминают о том, что за повторное управление автомобилем в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. Нарушитель может отправиться в тюрьму на срок до двух лет.

Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, немедленно сообщайте об этом по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (Нужно назвать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).