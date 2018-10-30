В Тверской области аграрная фирма игнорирует требования ветеринарного законодательства

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-30T17:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время проверки ООО «Аграрная фирма «Трудовик», которая находится в деревне Иваньково, что в Лихославльском районе Тверской области, были обнаружены многочисленные нарушения требования ветзаконодательства.

Сотрудники прокуратуры направили в суд иск, в которым обязали ответственных лиц устранить нарушения. Так, обществу надо: огородить ферму по периметру; оборудовать въезд на территорию фермы дезинфекционным барьером; обеспечить оптимальные условия содержания на ферме животных и чистоту; пронумеровать содержащихся на ферме животных, присвоить им инвентарные номера; обеспечить содержащихся на ферме животных в достаточном количестве кормами и водой, их запасом, безопасными для здоровья животных и окружающей среды, соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам; исключить нахождение животных, содержащихся на ферме, за пределами животноводческих объектов без надзора.

Прокуратура Тверской области сообщает, что Заволжский районный суд удовлетворил требования гособвинителя. Теперь обществу точно придется устранить недочеты.