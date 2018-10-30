В Твери хозяин хостела заплатит штраф в 500 рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-30T17:03:43+03:00

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В Твери владелец хостела "Комфорт и уют" заплатит 500 рублей штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Во время проверки было установлено, что квадратные метры, на которых располагается хостел, числится в пользовании у физического лица на основании договора аренды. Кроме того, информация о возможности аренды жилплощади с 2017 года была размещена в сети интернет.

Так, по 27 сентября 2018 года предприимчивый гражданин сдавал в наем помещение и получал от этого доход. При этом сведения в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в отношении физического лица отсутствуют. Были обнаружены во время проверки и другие нарушения, большая часть из которых касается пожарной безопасности.

В результате проверки в отношении арендатора жилого помещения возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

Как сообщает прокуратура Тверской области, за одно из нарушений виновное лицо получило предупреждение, а за другое должно выплатить 500 рублей штрафа. Постановления пока не вступили в законную силу.