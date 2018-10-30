2018-10-30T16:44:25+03:00
Общество

90 домов в центре Твери остались без света

Отключения произошло из-за несанкционированных раскопок
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Подачу света в дома уже восстановилиПодачу света в дома уже восстановилиФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

В Твери сегодня, 30 октября, жители Центрального района остались без электричества. Днем произошло аварийное отключение электроэнергии. В зоне отключения дома и здания по улицам Серебряная, Симеоновская, Медниковская, площади Славы и другим.

В общей сложности без света остались 90 домов.

На месте аварии работали ремонтные бригады. Специалисты «Тверьгорэлектро» оперативно обнаружили повреждения и восстановили в домах электроэнергию. Отключение произошло из-за того, что во время несанкционированных раскопок был поврежден кабель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24