90 домов в центре Твери остались без света

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-30T16:44:25+03:00

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В Твери сегодня, 30 октября, жители Центрального района остались без электричества. Днем произошло аварийное отключение электроэнергии. В зоне отключения дома и здания по улицам Серебряная, Симеоновская, Медниковская, площади Славы и другим.

В общей сложности без света остались 90 домов.

На месте аварии работали ремонтные бригады. Специалисты «Тверьгорэлектро» оперативно обнаружили повреждения и восстановили в домах электроэнергию. Отключение произошло из-за того, что во время несанкционированных раскопок был поврежден кабель.