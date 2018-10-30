35 тысяч рублей штрафа заплатит водитель за попытку дать взятку автоинспектору в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-30T16:08:12+03:00

Пассажиры в автомобиле мужчины не были пристегнуты

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В Тверской области Кимрский городской суд назначил наказание мужчине, который попытался дать взятку полицейскому.

Судом установлено, что инспектор ГИБДД на одной из улиц Кимр остановил автомобиль. Оказалось, что его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Автоинспектор стал составлять протокол об административном правонарушении. Водитель не захотел получать штраф, предложил сотрудники полиции 500 рублей. Деньги он положил между передними сидениями служебного автомобиля.

Инспектор ГИБДД отказался денег и сообщил об этом руководству. Впоследствии водитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщают в областной прокуратуре, мужчина признан виновным и по решению суда должен заплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.