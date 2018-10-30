Чиновники скрывают, где спрятали достоинство Твери
Скульптуру «Эволюция», которая так похожа на мужское достоинство, натирают растворителем в одном из городских МУПов. А вот в каком, в пресс-службе города назвать не смогли.
Напомним, парковую скульптуру «Эволюция», которая стояла в конце набережной Степана Разина, возле детской областной больницы, тихо, не привлекая ничьего внимания, 24 октября 2018 года вывезли в неизвестном направлении, оставив на земле лишь тёмную треугольную вмятину. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации, демонтаж монумента был необходим для более тщательного восстановления после атаки вандалов. Неизвестные хулиганы написали на скульптуре бранное слово - синоним того, на что похожа скульптура. В администрации города не смогли ответить «КП»-Тверь», почему нельзя было смыть краску прямо на месте.
Также удалось выяснить, что под вопросом и установка «Эволюции» на прежнее место.
Скульптура, символизирующая эволюцию нашего мира и поразительно схожая с одним из первичных половых признаков мужчин, появилась в 1989 году, когда в Твери проходил Международный пленэр скульпторов. После его завершения по городу оказались «разбросаны» работы мастеров, среди которых был и этот необычный арт-объект.
Вандалы написали на камне бранное слово Фото: Администрация Твери