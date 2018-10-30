Молодой мужчина пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-30T15:22:55+03:00

Волонтеры просят тех, кто имеет необходимую информацию, позвонить по телефонам. Фото: ВПСО "Сова"

Его ищут уже несколько дней

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В Тверской области в Торжке ведутся поиски 30-летнего мужчины. Федоров Алексей Михайлович 26 октября около 19:00 вышел из дома (Торжок, улице Мира) и не вернулся. О поисках сообщают волонтеры Тверского поисково-спасательного центра «Сова».

До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Ростом пропавший 171 сантиметр, глаза у него серо-голубые, а волосы русые и короткие. У мужчины на носу мелкие шрамы и на кромке правого уха есть родимое пятно.

Надел одежду военной тематики (светло-зеленая «горка», черная шапка, коричневый свитер, сине-зеленая футболка и черные полуботинки со шнурками).

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102