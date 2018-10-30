Молодой мужчина пропал в Тверской области
В Тверской области в Торжке ведутся поиски 30-летнего мужчины. Федоров Алексей Михайлович 26 октября около 19:00 вышел из дома (Торжок, улице Мира) и не вернулся. О поисках сообщают волонтеры Тверского поисково-спасательного центра «Сова».
До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.
Ростом пропавший 171 сантиметр, глаза у него серо-голубые, а волосы русые и короткие. У мужчины на носу мелкие шрамы и на кромке правого уха есть родимое пятно.
Надел одежду военной тематики (светло-зеленая «горка», черная шапка, коричневый свитер, сине-зеленая футболка и черные полуботинки со шнурками).
Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102