2018-10-30T14:43:53+03:00
Общество

Тверь примет XII Ассамблею Русского мира

В рамках форума состоится открытие бюста генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко
Виктория ЖУКОВА
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Мероприятия организованы в ТвериМероприятия организованы в Твери
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В Твери с 1 по 4 ноября состоится XII Ассамблея Русского мира. Посетят это событие порядка 600 представителей из более чем 70 стран. В рамках форума запланированы мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

-В работе Ассамблеи примут участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства и активисты, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В программе запланированы презентации и показ документальных фильмов об истории и культуре Твери и области.

1 ноября в посёлке Сахарово состоится торжественная церемония открытия бюста генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко.

2 ноября в филармонии пройдёт концерт исполнителей русского романса – лауреатов международного конкурса «Романсиада».

3 ноября состоится дискуссия «Всемирность русской культуры», будут работать круглые столы по различным темам и выставки.

4 ноября в рамках Ассамблеи Русского мира состоится крестный ход от Воскресенского кафедрального собора через центр города до ул. Волынской.

Завершит программу форума спектакль «Отцы и дети».

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