Жителя Тверской области осудили за стрельбу в людей на улице

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-30T14:10:11+03:00

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В Тверской области Калининский районный суд вынес приговор мужчине, который стал стрелять в людей на улице.

Установлено, что в начале октября этого года житель Калининского района в состоянии алкогольного опьянения достал пистолет и стал стрелять в людей. Произошло это возле культурно-досугового центра "Оршинский". Всего мужчина выстрелил шесть раз, одному из очевидцев он попал в ногу.

Прибыв на место происшествия, полицейские задержали стрелявшего. Во время обыска у него нашли взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Мужчина был признан виновным в незаконном хранении оружия и умышленного причинения вреда здоровью человека. Как сообщает пресс-служба суда, стрелок получил год и два месяца лишения свободы. Также он должные заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу. Защитник осужденного подал апелляционную жалобу.