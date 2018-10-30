Жителя Тверской области осудили за стрельбу в людей на улице
В Тверской области Калининский районный суд вынес приговор мужчине, который стал стрелять в людей на улице.
Установлено, что в начале октября этого года житель Калининского района в состоянии алкогольного опьянения достал пистолет и стал стрелять в людей. Произошло это возле культурно-досугового центра "Оршинский". Всего мужчина выстрелил шесть раз, одному из очевидцев он попал в ногу.
Прибыв на место происшествия, полицейские задержали стрелявшего. Во время обыска у него нашли взрывные устройства и огнестрельное оружие.
Мужчина был признан виновным в незаконном хранении оружия и умышленного причинения вреда здоровью человека. Как сообщает пресс-служба суда, стрелок получил год и два месяца лишения свободы. Также он должные заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу. Защитник осужденного подал апелляционную жалобу.