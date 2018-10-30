13 пассажиров ехали в микроавтобусе, который ночью врезался в дерево в Тверской области
В микроавтобусе, который ночью 30 октября врезался в дерево, ехали 13 пассажиров. Авария произошла на 195 км автодороги М9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области.
24-летний водитель не справился с управлением, и микроавтобус "Мерседес" съехал в кювет.
Стало известно, что автомобиль ехал из Москвы в сторону Риги и попутно подбирал желающих. Часто, водитель находил пассажиров через интернет. При этом автомобиль изначально не был предназначен для пассажирских перевозок, его переоборудовали.
В УМВД России по Тверской области рассказали, что у водителя даже не было необходимого водительской категории. Молодой человек ездил с правами категории В. Также на этот микроавтобус было выписано более 60 штрафов за различные нарушения правил дорожного движения.
Различные травмы в аварии получили все пассажиры. Девять из них были госпитализированы в больницу, остальным медики оказали помощь на месте.
Водитель врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области