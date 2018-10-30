2018-10-30T13:44:28+03:00
Происшествия

13 пассажиров ехали в микроавтобусе, который ночью врезался в дерево в Тверской области

Все они получили травмы разной степени тяжести
Виктория ЖУКОВА
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В аварии пострадали 13 человек Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ аварии пострадали 13 человек Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В микроавтобусе, который ночью 30 октября врезался в дерево, ехали 13 пассажиров. Авария произошла на 195 км автодороги М9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области.

24-летний водитель не справился с управлением, и микроавтобус "Мерседес" съехал в кювет.

Стало известно, что автомобиль ехал из Москвы в сторону Риги и попутно подбирал желающих. Часто, водитель находил пассажиров через интернет. При этом автомобиль изначально не был предназначен для пассажирских перевозок, его переоборудовали.

В УМВД России по Тверской области рассказали, что у водителя даже не было необходимого водительской категории. Молодой человек ездил с правами категории В. Также на этот микроавтобус было выписано более 60 штрафов за различные нарушения правил дорожного движения.

Различные травмы в аварии получили все пассажиры. Девять из них были госпитализированы в больницу, остальным медики оказали помощь на месте.

Водитель врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

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