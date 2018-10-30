Тверские спортсмены привезли медали с крупнейшего турнира по ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь»
Наши завоевали три золота, три серебра и одну бронзу
Тверские спортсмены отлично выступили на состязаниях Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области
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С 26 по 28 октября в Собинском районе, на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп», прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию и 20-й традиционный фестиваль по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь», собралось более 1100 спортсменов из разных регионов России.
Возраст участников - от 9 до 75 лет. Они соревновались в 22 возрастных категориях.
В программу фестиваля были включены соревнования в дисциплине «Спринт» в ночных условиях, классическая дистанция и состязания по выбору.
Тверские спортсмены завоевали три золота, три серебра и одну бронзу.