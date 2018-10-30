Бойцы спецназа "Гром" отрабатывали навыки беспарашютного десантирования под Тверью
Учения прошли на аэродроме Змеёво
Тренировка была направлена на укрепление взаимодействия правоохранителей и спасателей Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери на базе аэропорта Змеёво прошли тренировочные занятия по высотной подготовке среди сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС. Тренировка была направлена на укрепление взаимодействия правоохранителей и спасателей при чрезвычайных ситуациях, а также во время штурма зданий при задержании преступников.
Во время занятий бойцы отряда спецназначения «Гром» наркоконтроля отрабатывали навыки беспарашютного десантирования с вертолета.
-В таком формате учения состоялись впервые, однако планируется, что подобные высотные тренировки будут проводиться регулярно, - сообщают в УМВД России по Тверской области.