Бойцы спецназа "Гром" отрабатывали навыки беспарашютного десантирования под Тверью

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-30T12:58:39+03:00

Тренировка была направлена на укрепление взаимодействия правоохранителей и спасателей Фото: УМВД России по Тверской области

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В Твери на базе аэропорта Змеёво прошли тренировочные занятия по высотной подготовке среди сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС. Тренировка была направлена на укрепление взаимодействия правоохранителей и спасателей при чрезвычайных ситуациях, а также во время штурма зданий при задержании преступников.

Во время занятий бойцы отряда спецназначения «Гром» наркоконтроля отрабатывали навыки беспарашютного десантирования с вертолета.

-В таком формате учения состоялись впервые, однако планируется, что подобные высотные тренировки будут проводиться регулярно, - сообщают в УМВД России по Тверской области.