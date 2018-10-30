Пропавшую накануне 13-летнюю девочку нашли в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-30T12:09:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области нашли пропавшую два дня назад 13-летнюю девочку. Юная жительница деревни Задорье Сонковского района 28 октября 2018 года ушла из своего дома и не вернулась.

29 октября следователи Краснохолмского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области по факту бесследного исчезновения подростка возбудили уголовное дело.

Искали девочку также полицейские и волонтеры. Следственно-оперативная группа побывала дома у пропавшей, были опрошены ее родственники­ и знакомые, проведены подворовые обходы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в результате четко спланированных поисковых мероприятий, девочку нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, послуживших причиной оставления ребенком своего места жительства.