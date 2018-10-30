2018-10-30T12:09:18+03:00
Общество

Пропавшую накануне 13-летнюю девочку нашли в Тверской области

Искали ребенка волонтеры, следователи и полицейские
Виктория ЖУКОВА
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В результате четко спланированных поисковых мероприятий, девочку нашлиВ результате четко спланированных поисковых мероприятий, девочку нашлиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области нашли пропавшую два дня назад 13-летнюю девочку. Юная жительница деревни Задорье Сонковского района 28 октября 2018 года ушла из своего дома и не вернулась.

29 октября следователи Краснохолмского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области по факту бесследного исчезновения подростка возбудили уголовное дело.

Искали девочку также полицейские и волонтеры. Следственно-оперативная группа побывала дома у пропавшей, были опрошены ее родственники­ и знакомые, проведены подворовые обходы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в результате четко спланированных поисковых мероприятий, девочку нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, послуживших причиной оставления ребенком своего места жительства.

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