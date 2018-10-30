2018-10-30T11:35:59+03:00
Происшествия

Полицейские вернули владельцу угнанный ранее автомобиль в Тверской области

В отношении угонщиков возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Полицейские установили местонахождение и личность подозреваемых. Фото: архив "КП"Полицейские установили местонахождение и личность подозреваемых. Фото: архив "КП"
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В Тверской области у 62-летнего жителя Редкино угнали автомобиль марки ВАЗ. Свою машину владелец припарковал во дворе одного из домов по проспекту Химиков.

Поговорил с собственников, оперативный дежурный выяснил описание машины и направил полученную информацию патрульным экипажам, которые несли службу на территории района.

Автомобиль был обнаружен сотрудниками уголовного розыска в дачном кооперативе недалеко от поселка в технически исправном состоянии.

Также полицейские установили местонахождение и личность подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 20 и 29 лет.

-Фигуранты сознались в содеянном. Транспортное средство возвращено хозяину, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

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