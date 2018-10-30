Сильный ветер не собирается покидать Тверскую область
В Тверской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр передает, что днем 30 октября ожидается непогода. В отдельных районах региона сохранится усиление восточного ветра. Прогнозируется, что отдельные порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.
При усилении ветра жителям Тверской области рекомендует соблюдать правила безопасности. Например, находясь на улице, следует обходить шаткие строения и сухие деревья. Также важно следить за целостностью воздушных линий электропередач и уличных конструкций.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.