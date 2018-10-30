2018-10-30T11:04:51+03:00
Общество

Сильный ветер не собирается покидать Тверскую область

Жителям советуют быть бдительнее
Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области ожидается сильный ветерВ Тверской области ожидается сильный ветерФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр передает, что днем 30 октября ожидается непогода. В отдельных районах региона сохранится усиление восточного ветра. Прогнозируется, что отдельные порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

При усилении ветра жителям Тверской области рекомендует соблюдать правила безопасности. Например, находясь на улице, следует обходить шаткие строения и сухие деревья. Также важно следить за целостностью воздушных линий электропередач и уличных конструкций.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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