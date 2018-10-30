2018-10-30T10:31:32+03:00
Общество

В Твери почтят память жертв политических репрессий

Суть акции заключается в молитвенном чтении имён жертв советских репрессий.
Виктория ЖУКОВА
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Акция начнется с возложения цветовАкция начнется с возложения цветовФото: Альберт БОЙКОВ
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30 октября в Твери в рамках Дня памяти жертв советских репрессий пройдет «Молитва памяти».

В 11:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику «Жертвам политических репрессий», который находится в сквере имени Казакова, и у памятной доски на здании Тверского государственного медицинского университета.

После этого, с 12:00 в тверском музейно-выставочном центре состоится культурно-памятное мероприятие «Возвращение имен». В это же время начнется «Молитва памяти». В этом году акция проходит сразу по пяти адресам:

- с 12:00 до 14:00 у дома Александрова на улице Ивана Седых, напротив служебного входа медакадемии;

- с 13:00 до 14:00 у храма святителя Арсения Тверского на улице Строителей;

- с 15:00 до 19:00у фонтана на Тверской площади и у храма Александра Невского на Привокзальной площади.

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