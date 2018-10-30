20-летняя девушка спровоцировала тройную аварию в Тверской области
В результате столкновения травмы получили два человека
Девушка не убедилась в безопасности своего маневраФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
В Тверской области девушка стала виновницей тройного ДТП. Авария произошла в Осташкове 29 октября около 14:10.
20-летняя девушка выезжала на автомобиле «Хендай Солярис» с переулка Советский (со стороны улицы Кузнечная) на улицу Тимофеевская. Она не убедилась в отсутствии транспортных средств и не уступила дорогу автомобилю ВАЗ 21150, которым управлял 34-летний водитель.
От удара иномарка вылетела на стоявщий на перекрестке автомобиль «Ивеко Дэйли».
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии пострадал водитель отечественной легковушка и 51-летняя пассажирка «Хендай Солярис». С травмами их доставили в больницу.