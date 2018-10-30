На оживленном перекрёстке в Твери до обеда отключен светофор

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-30T09:31:31+03:00

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Сегодня, 30 октября, на пересечении улиц Софьи Перовской и Ефимова в Твери отключены светофоры, установленные по углам перекрёстка. Планируется, что свою работу светофорные объекты возобновят в 15:00.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на этом участке.

В данный момент движение осуществляется по правилам проезда нерегулируемых перекрёстков. Это означает, что водители должны руководиться знаками приоритета. Кроме того, автолюбители обязаны пропускать пешехода, как только тот ступит на "зебру". Однако внимательнее следует быть и самим пешеходам.

По возможности водителям лучше объехать данный участок.